Госдума открывает весеннюю сессию. Программа первого в этом году пленарного заседания насыщенная. Депутаты определят планы работы и уже во вторник рассмотрят ряд важных законопроектов. В их числе - инициатива о продлении программы маткапитала до конца 2030 года.

"Безусловно, одной из самых главных задач будет поддержка военнослужащих в зоне СВО. Обеспечение технологического суверенитета. И обеспечение государственного суверенитета. А самое главное - развитие нашей экономики", - отметил Вячеслав Макаров, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия".

Во фракциях уже начинается подготовка к новым выборам в парламент. Однако приоритетом работы на ближайшие полтора года остаётся всё, что связано с проведением СВО.

"Установление статуса ветерана боевых действий, в том числе по тем вопросам, которые были затронуты на прямой линии с президентом в конце прошлого года. Это должно касаться тех, кто сейчас уничтожает нацистов, изгоняет их с нашей земли в Курской области, отражает атаки в других приграничных регионах", - уточнил Дмитрий Вяткин, председатель Экспертного совета по законотворческой деятельности партии, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия".

Поддержка участников СВО и их семей, как и вся социальная политика останутся самыми важным и чувствительными темами для парламентариев в новую сессию. Уже на этом пленарном заседании рассмотрят законопроект о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года.

Еще один законопроект – получение бесплатной юридической помощи при рассмотрении судами дел о нарушении трудовых споров. Депутаты планируют расширить перечень оснований для предоставления содействия.

Также в первом чтении рассмотрят передачу Социальному фонду России полномочий определять объем социальной доплаты к пенсии и ее реализацию.