Более 160 тысяч тонн загрязненного песка и грунта вывезли с берега Краснодарского края

Вдоль обрывистого берега к кормовой части танкера "Волгонефть-239" проложили широкую дорогу. По ней сейчас курсируют грузовики - вывозят загрязненный грунт. И продолжают сооружение вала, который защитит судно от штормов.

Работы ведутся не только на суше, но и в море. Суда МЧС и "Морспасслужбы" собирают нефтепродукты с поверхности воды. На месте оперативное управление осуществляет глава МЧС Александр Куренков. Он осмотрел место крушения (в том числе с катера) и оценил обстановку.

Ликвидация последствий разлива мазута ведется круглосуточно. Не прекращалась даже ночью. Для работы в темное время суток спасатели устанавливают световые башни.

Загрязненный грунт вывозят на грузовиках. И чтобы нефтепродукты не вытекали из кузова, его укрывают брезентовыми мешками. Сейчас холодно, и мазут похож на пластилин. Но если температура повысится, то он снова станет жидким и текучим.

Обследовано 896 километров побережья. Ведется авиаразведка и патрулирование с воды. Накануне были обнаружены единичные незначительные выбросы нефтепродуктов от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог.

В Крыму власти оценивают уровень угрозы как умеренный. Продолжается фиксация небольших и точечных пятен мазута. Собрано уже более 162 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.