Медлить нельзя: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Славы Владимирова

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 12-летнего Славы Владимирова из Санкт-Петербурга. Он борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Мальчик уже перенес несколько тяжелых курсов химиотерапии, и сейчас ему требуется срочная пересадка костного мозга. Но операцию проводят исключительно в период ремиссии, чтобы ее достичь, необходим дорогостоящий препарат. Его стоимость - 8 миллионов рублей. Родители в отчаянии - они не могут собрать такую сумму. Поэтому просят помочь всех неравнодушных.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Из дома теперь Слава выходит очень редко. Порой сил нет даже на то, чтобы просто встать с кровати. Еще полгода назад мальчик был активным и жизнерадостным, катался на велосипеде, играл в баскетбол и шахматы. Но прошлой весной внезапно начал слабеть, а ноги заболели так, что Слава с трудом мог ходить. А затем - страшный диагноз, в который невозможно было поверить. Острый лимфобластный лейкоз. Рак крови.

"Казалось, что это все не с нами происходит. Очень тяжело принять этот диагноз, сложно. Но на протяжении стольких месяцев мы его принимаем, мы с ним живем и идем к настройке такой, что нам надо его пройти, нам надо победить", - говорит мама.

Первый курс химиотерапии мальчик перенес с трудом: похудел на 13 килограммов, совсем не мог есть, питание ему вводили внутривенно. Врачам удалось достичь ремиссии, Славе стало лучше, но очень скоро болезнь вернулась. Весь недавно пройденный кошмар - с самого начала. Опять больница и новый курс высокодозной химиотерапии. Но болезнь все равно не отступает. Спасти жизнь мальчика может только трансплантация костного мозга. Но операцию проводят исключительно в период ремиссии. Чтобы ее достичь, необходим специальный препарат. И медлить с ним нельзя, счет у мальчика идет на дни. Но стоит спасительное лекарство восемь миллионов рублей. Родители такую огромную сумму собрать не в силах. И умоляют помочь спасти их любимого сына.

"Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям - помогите нам собрать необходимую сумму на лечение моего сына Славы, поскольку нам самим не справиться. Помогите Славе выздороветь", - просит мама.

Почти все время мальчик проводит в больнице, лишь изредка его отпускают домой. Из-за крайне слабого иммунитета видеть друзей и родственников можно только на экране смартфона. Школа, в которую раньше Слава буквально бежал, теперь тоже только онлайн. Но мальчик верит, что это все временно и он обязательно справится.

"У меня стоит специальный катетер, в него вливают всякие лекарства, препараты. Я уже привык к этим процедурам. Мы будем бороться с болезнью. Все будет хорошо", - говорит Слава.

Он мужественно борется за свою жизнь. Настроен пройти все испытания, чтобы непременно победить болезнь. Ведь ему так нужно вернуться к учёбе, снова заниматься спортом, видеться с друзьями. Просто - жить.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Вячеслава Владимирова, программа 2177