Первые фото прощания с Евгенией Добровольской

Сегодня, 14 января, в МХТ имени Чехова проходит церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской. В его стенах она прослужила более 30 лет. Отдать последнюю дань уважения артистке пришли близкие, друзья, коллеги. Примечательно, что одной из первых у гроба актрисы оказалась хореограф, танцовщица, артистка Алла Сигалова.

Также одним из первых возле гроба Евгении Добровольской возник ее средний сын Николай Ефремов, рожденный в браке артистки с коллегой Михаилом Ефремовым. Кстати, ранее сообщалось, что ради похороны бывшей жены могут временно выпустить из тюрьмы отбывающего заключение за ДТП со смертельным исходом Михаила Ефремова. Однако пока в зале он не был замечен.

Напомним, что Евгения Добровольская умерла 10 января. Актриса скончалась в результате тяжелой болезни. О своем печальном диагнозе артистка предпочитала никому не рассказывать и работала до тех пор, пока могла. После прощания и отпевания Евгению Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище.