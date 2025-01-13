Трампу не терпится встретиться с Путиным

Дональд Трамп хочет как можно скорее провести встречу с Владимиром Путиным. Об этом избранный президент США заявил в интервью телеканалу Newsmax.

"И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы хотел, чтобы это произошло раньше", - сказал Трамп.

Однако произойти это может только после инаугурации, добавил он.

Сроки встречи Трамп также не смог назвать. Говоря о прекращении украинского кризиса, избранный президент США заявил, что ситуация зависит от Владимира Путина. Российский лидер, по мнению Трампа, и сам "не в восторге от того, как все идет".

Ранее советник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц сообщил, что Вашингтон начал подготовку к переговорам с Россией. По его словам, в ближайшие дни может состояться телефонный разговор президентов двух стран. При этом назвать сроки и формат встречи Путина и Трампа он не смог.

Позднее пресс-секретарь Владимир Путина Дмитрий Песков заявил, что предметного обсуждения встречи не ведется. Однако такая встреча была бы необходима и целесообразна, добавил представитель Кремля.