Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом на Украину. По некоторым данным, министр хочет обсудить с властям в Киеве вопросы продолжения оказания военной помощи Украине со стороны ФРГ, а также ознакомиться с текущей обстановкой на месте, передает ТАСС.

Примечательно, что ранее Олаф Шольц заблокировал пакет военной помощи Киеву на три миллиарда евро. Главы МИД и Минобороны Германии Анналена Бербок и Борис Писториус планировали на эту сумму обеспечить Украине три системы ПВО IRIS-T с боеприпасами, ракеты для Patriot, десять гаубиц и снаряды для них.

Интересно, что украинские СМИ во всех провалах их армии продолжают обвинять исключительно Запад. Те, мол, вместо современного оружия и эффективных снарядов, отдают с барского плеча исключительно просрочку и брак – некачественные боеприпасы и самодельные взрывные устройства.