"Страдания и невыносимые боли остались позади": Хабенский почтил память Добровольской

Сегодня, 14 января, в МХТ им.Чехова поклонники, друзья, коллеги и близкие прощаются с актрисой Евгенией Добровольской. Прославленная артистка умерла на 61-м году жизни после продолжительной болезни. О том, что у нее рак, Евгения предпочитала не афишировать. О страшном диагнозе знали только самые близкие. Добровольская работала из последних сил, она не представляла жизни без актерства.

Почтить память артистки пришло немало людей. Не остался в стороне и художественный руководитель, директор МХТ им.Чехова Константин Хабенский. Он поднялся на сцену и выступил с прощальным словом, передает телеграм-канал Dark Voice.

"Страдания и невыносимые боли остались позади. Душа выдохнула... Я думаю, ее душа радуется от того, какое количество людей сегодня пришло на ее последний выход на сцену Московского Художественного театра", - высказался Хабенский.

В первом ряду, возле самого гроба, расположились дети Евгении Добровольской: Степан Добровольский, Николай Ефремов, Ян Бойко и Анастасия Мананникова. Николай крепко обнял Яна и Настю. Кроме того, почтить память актрисы пришли хореограф Алла Сигалова, актеры Сергей Гармаш, Виктория Исакова, павел Табаков и многие другие.