Плачущая Пересильд высказалась о Добровольской: "Промыла мне мозги"

В Москве прощаются с актрисой Евгений Добровольской. Народная артистка умерла в возрасте 60 лет. До последнего вздоха она боролась с тяжелой болезнью и продолжала работать. Актриса не афишировала свой печальный диагноз, а всем, кто отмечал, что она сильно похудела, отвечала, что просто у нее ЗОЖ.

Проститься с артисткой пришли поклонники, друзья, близкие, коллеги. В зале МХТ им. Чехова, где поставили гроб, были замечены Константин Хабенский, Виктория Исакова, Сергей Гармаш, Алла Сигалова, Павел Табаков и многие другие. Почтить память Евгении Добровольской к микрофону подошла и актриса Юлия Пересильд. Она не сдержала слез, обращаясь к покойной артистке, отмечает Super.ru.

"В мои 17-ть, первой взрослой артисткой, которая встретилась на моем пути, была ты. В кадре с тобой было очень волнительно, а за кадром... Ты так здорово промыла мне мозги на всю оставшуюся жизнь, полностью развеяв миф, что можно быть или актрисой или мамой... Я тебе очень благодарна... Мне очень жалко, что в какой-то момент наши пути разошлись, мы так и не сыграли в театре..." - прерывающимся голосом обратилась к Добровольской Пересильд.