Кремль отреагировал на желание Трампа поскорее встретиться с Путиным

В Кремле на фоне слов Дональда Трампа о желании поскорее увидеться с Владимиром Путиным сделали новое заявление о возможности такой встречи.

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, у Москвы нет новых деталей по организации переговоров Путина и Трампа.

Однако между Москвой и Вашингтоном есть определенные каналы для контактов, в том числе по дипломатической линии, признал представитель Кремля. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп заявил, что хочет как можно скорее провести встречу с Владимиром Путиным. Конкретные сроки избранный президент США не назвал, но добавил, что произойти это может только после инаугурации.

Накануне в Кремле заявили, что предметного обсуждения встречи двух президентов не ведется.