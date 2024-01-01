Лавров назвал тех, кто хочет уничтожить "Турецкий поток"

Сергей Лавров выступил на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Много времени он уделил США. Так, Лавров заявил, что именно Соединенные Штаты Америки заинтересованы в том, чтобы вывести из эксплуатации "Турецкий поток", передает РИА Новости.

"У меня убеждение очень крепкое: не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, где они, ничтоже сумняшеся, дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского Союза, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас, вслед за "Северными потоками", еще и "Турецкий поток" вывести из строя", - категорично заявил Лавров.

Кроме того, отметил глава МИД России, в США "нищета на каждом шагу".

Напомним, киевский режим 11 января попытался атаковать компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае. Станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Противник использовал девять беспилотных аппаратов самолетного типа. Российская ПВО сбила все дроны, пострадавших и разрушений нет.