Вскрылись подробности борьбы Евгении Добровольской с раком

Сегодня, 14 января, в МХТ им.Чехова состоялась церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской. Актриса умерла в возрасте 60 лет 10 января в результате тяжелой болезни. О своем диагнозе она предпочитала не распространяться и работала до тех пор, пока хватало сил. Проститься с актрисой пришли многие знаменитые артисты: Константин Хабенский, Юрий Стоянов, Виктория Исакова, Игорь Верник, Юлия Пересильд, Павел Табаков и многие другие.

Сейчас появились подробности борьбы Добровольской с болезнью. Как передает телеграм-канал Mash, у артистки был рак желудка. Об этом она узнала еще в 2023 году. Тогда она впервые почувствовала боли в животе, однако не стала обращаться за медицинской помощью, решив лечиться самостоятельно. Однако когда актриса стала резко терять вес, а под кожей образовались уплотнения, все же связалась с врачами. В конце 2023 года ее госпитализировали. Обследование показало агрессивную форму онкологии с внутрикожными метастазами, а также метастазами в мозг.

В начале 2024 года Евгения Добровольская прошла несколько курсов лечения, однако болезнь прогрессировала. У нее открылось желудочное кровотечение. К счастью, врачам удалось стабилизировать состояние артистки. Однако к декабрю снова стала наблюдаться отрицательная динамика. Говорят, Евгения Добровольская даже не могла передвигаться без посторонней помощи. Тогда ее снова госпитализировали. 10 января ее не стало.