Цветы и слезы: Москва простилась с Евгенией Добровольской

В Камергерском - слезы и цветы. Букеты уже некуда ставить, а их все несут и несут. Те, кто знал Евгению Добровольскую с детства, говорят с трудом. Люди будто надеются, что сейчас в родном театре появится она , как это делала десятилетиями. Забежит легкой походкой - без грамма косметики, напускного пафоса и даже намека на звездную болезнь. И все сразу встанет на свои места.

Ее здесь очень сильно любили. И актеры, и костюмеры, и режиссеры. За талант и верность. Евгения Добровольская служила Московскому художественному более 30 лет. Десятки замечательных ролей, каждая из которых - как исповедь и откровение. Только в одной "Чайке" она сыграла практически все женские роли.

"Когда я пришла во МХАТ, мне было 24 года. И я, соответственно, пришла на Нину. Потом я повзрослела и стала играть Машу. Потом я еще немножечко повзрослела, и Олег Павлович сказал: пора играть Аркадину", - рассказывала актриса.

"Для всех поколений здесь, в театре до сегодняшнего дня она была Женей. Во всех своих проявлениях, во всех своих работах она была Женей. Сильной. Мужественной", - отметил Игорь Золотовицкий, народный артист России, ректор школы-студии МХАТ.

В кино она была несравненна. Более 100 ролей в фильмах и сериалах! Да, порой спорила с именитыми режиссерами, отстаивая свою точку зрения. Но каждый раз оказывалась права. Потому каждую ее роль можно пересматривать бесконечно - там нет ни грамма фальши. Начиная с дебюта.

Она очень ценила время и берегла личное пространство. Ради главного - семьи, четверых обожаемых детей. И любимой сцены. Если уж и говорила публично, то лишь о самом сокровенном: "Каждый день мы просыпаемся и совершаем подвиг. Подвиг просыпания и подвиг вступления в эту жизнь, которая неизвестно, что нам принесет. Какие сюрпризы? И как мы с этим будем справляться, зависит от нашего внутреннего состояния и нашего внутреннего настроя".

Она справлялась. Каждый день, каждую минуту, чего бы ей это ни стоило.

"Страдания и невыносимые боли остались позади. Душа выдохнула. Я думаю, ее душа радуется от того, какое огромное количество людей сегодня пришло на ее последний выход",

Она долго и мужественно боролась с болезнью. Не выдержало сердце. Такой большой и такой хрупкой актрисы.