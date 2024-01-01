Собянин вручил благодарственные письма призерам международных предметных олимпиад

Она из тех, кому интересен мир, кто умеет нестандартно мыслить, искать неочевидные связи и готов совершать открытия. Екатерина Чуркина в национальной сборной два года. Причем участвует в Олимпиадах сразу по двум предметам. Ее выбор - астрономия и лингвистика.

"Оба предмета близки и выбирать не хочется, потому что лингвистика - это такое упражнение для ума, к тому же смотреть на разнообразие языков Земли интересно. И с астрономией не хочется с ней расставаться. Она многое объясняет", - говорит Екатерина.

Олимпиады - будь то астрономия, биология, математика или лингвистика сейчас - настоящий спорт высоких достижений. А значит, помимо обычных уроков, в школе у всех участников есть постоянные дополнительные занятия и тренерский штаб, который ведет к успеху.

Подготовка сборной, отбор кандидатов - длительный и серьезный процесс. Сначала выбирают 60-80 ребят, они проходят первые квалификационные тесты, потом идет череда постоянных учебно-тренировочных сборов, подготовка к Всероссийской олимпиаде. А дальше уже ее победители отправляются на международные старты.

"Астрономия - это не решение задач ночью вместе с телескопом с пледом, с кружкой какао. Нет, это, с одной стороны, очень глубокая теоретическая часть, нужно широким кругозором обладать, с другой - это решение проблем на реальных данных", - объяснил Иван Утешев, тренер национальной сборной Москвы по ВСОШ по астрономии и астрофизике.

Иван Офицеров всерьез с самого раннего детства увлечен географией. Сначала нравилось изучать карты, узнавать интересные факты про разные страны, а потом понял, насколько это многогранная и сложная наука.

"Сначала я взял Всероссийскую олимпиаду школьников, я призер и дважды победитель, а затем я получил бронзовую медаль на Европейской географической олимпиаде в Сербии", - рассказывает Иван.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил школьников и студентов с успешным выступлением на международных олимпиадах в 2024 году и вручил благодарственные письма.

"Московская система образования работает очень эффективно. Больше половины победителей всех международных олимпиад нашей национальной сборной - это учащиеся города Москвы. В этом заслуга педагогов, которые вложили свои знания, труд и умения, это заслуга ваших родителей, которые вам помогали на протяжении всей вашей жизни. Но главное, конечно, это вы сами. Ваш талант, ваше умение, ваши характеры, настроенные на победу", - подчеркнул мэр.

У каждого их них, конечно, уже есть мечта, многие знают, чем займутся в жизни. Что касается Кати Чуркиной, она собирается стать программистом. Однако и любовь к астрономии играет роль. Не исключено, что свяжет будущую профессию и с программированием, и с космосом.