В ДТП на юге Москвы погибла 19-летняя девушка

Следователи выясняют обстоятельства смертельного ДТП на юге Москвы.

Ночью в Чертанове Северном водитель BMW не справился с управлением и на огромной скорости влетел в фонарный столб. На кадрах наблюдения видно, что дорога совершенно пустая, но в какой-то момент иномарку начинает заносить.

Основной удар пришелся на заднее пассажирское сидение, 19-летняя девушка погибла на месте. 29-летнего водителя из искореженного автомобиля пришлось вытаскивать спасателям. Позднее выяснилось, что у него нет водительского удостоверения.