Треш-видео с избиением двухлетнего ребенка заинтересовало СК

Следственный комитет и прокуратура устанавливают обстоятельства избиения ребенка в Москве. Треш-видео записали две 13-летние подружки и выложили его в интернет.

На кадрах одна из девушек ставит на кровать маленького мальчика и со всей силы бьет его ногой в спину, после чего весело танцует на камеру. Подружка реагирует на происходящее одобряющее. Ребенок - это двухлетний сын сожительницы отца.

Инцидент произошел еще в ноябре, тогда же девочку, наносившую удар, поставил на профилактический учет, а ролик удалили. Детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская сообщила, ребенок не пострадал и у него нет серьезных травм.

"В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что две девушки, находясь на территории города Москвы, применили насилие к малолетнему ребенку. Указанные действия запечатлены на видео. Следователями столичного следственного комитета возбуждено уголовное дело. Проводится следственные действия, направленные на установление все обстоятельства произошедшего", - сообщили в СК.