Подмосковная прокуратура проверяет жалобы на местную гостиницу для животных

Номер в элитной подмосковной гостинице для животных. Один из постояльцев - стаффордширский терьер – на выгуле не поделил территорию с другим псом. У джек-рассела глубокий порез – пытался перелезть через забор. Тоже на выгуле.

На сайте гостиницы отмечено , что даже при базовом размещении питомца, это чуть больше 3 тысяч рублей в сутки, собаке обеспечен активный выгул три раза в день. Без поводков, на специально оборудованных площадках.

"Не соответствует выгул. Если хозяевам говорят, что ваша собака будет гулять по часу утром, днем и вечером, то в регламенте у сотрудников прописано, что это будет занимать 15 минут", - рассказывает бывшая сотрудница.

Все дело в том, что потенциальным клиентам показывают только нарядный фасад. При этом в ветеринарном кабинете буквально друг на друге живут маленькие собаки в переносках. Бывшие сотрудники рассказывают, что это политика руководства такова - взять с хозяев деньги, а там разберемся. В гостинице не только нехватка места, но и проблемы с коммуникациями – то нет отопления, то электричества.

Сотрудникам приходилось самостоятельно травить крыс, оформляли на работу с нарушениями, а зарплату задерживали или не выплачивали. В интернете жалоб на организацию много.

Самый распространенный диагноз у тех, кто не замечен в драке, - истощения, отравления и стресс. Хозяева питомцев пишут, что по гостинице гуляет вирус. Деятельность заведения уже попадала в поле внимания правоохранительных органов , но прокуратора Балашихи в возбуждении уголовного дела отказывала. Сейчас проходит очередная проверка. Тем временем руководство гостиницы продолжает игнорировать все обращения и звонки.