Подготовка к традиционным крещенским купаниям началась в столице

В Москве началась подготовка к традиционным крещенским купаниям.

В этом году в крещенскую ночь будет около нуля. Горожанам советуют окунаться только в специально оборудованные купели. В городе их будет около 50. Там установят деревянные настилы с противоскользящим покрытием и поручнями, а также раздевалки, пункты обогрева и питания.

"Множество сил будет задействовано - спасательные МПГСС, сотрудники ГИМС, сотрудники правоохранительных органов, скорой помощи", - рассказал Александр Кажуров, старший государственный инспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по городу Москве.