Стартовал "Конкурс социальных архитекторов"

О запуске "Конкурса социальных архитекторов" объявили во вторник в Москве. Проект реализуется по поручению Владимира Путина.

Как рассказали организаторы на пресс-конференции в национальном центре "Россия", главная цель - поддержать талантливых и перспективных специалистов, которые занимаются решением актуальных общественных задач, выстраивают эффективные коммуникации между различными социальными группами, институтами и государственными структурами.

"Социальные архитекторы - это люди, которые придумывают, создают, реализуют социальные проекты. Социальные архитекторы - это те, кто думает об обществе, об интересах людей и реализации тех проектов, которые сделают жизнь в нашей стране лучше", - отметил Алексей Комиссаров, ректор Президентской академии, председатель правления АНО "Россия - страна возможностей", член экспертного совета "Конкурса социальных архитекторов".