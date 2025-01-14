Лавров назвал, что на самом деле беспокоит Россию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году затронул немало важных тем. Зашла речь и о конфликте с Украиной. Лавров сообщил, что на самом деле беспокоит Россию. Он дал понять, что у страны нет никаких захватнических мотивов.

"Мы не про земли, мы про людей, которые столетиями на этих землях жили, поднимали их с нуля, строили города, заводы, порты. И этих людей украинский режим, который пришел к власти через незаконный антиконституционный госпереворот, просто объявил террористами, когда они отказались этот госпереворот принять, и повел тотальное наступление на все русское, что веками, долгими веками составляло суть тех территорий, на которых люди отказались подчиняться новым нацистам", - приводит слова Сергея Лаврова ТАСС.

Кроме того, Россия готова обсуждать гарантии безопасности страны, "которая сейчас называется Украина", но евразийский контекст будет главным в соглашениях, отметил Сергей Лавров. Например, Турция предложила выступить посредником в возможных будущих переговорах по урегулированию на Украине. По словам Лаврова, "многие предлагают свои услуги", передает РИА Новости.