Прохор Шаляпин перевозит в Москву маму, чтобы она сидела с его детьми

Прохор Шаляпин считается одним из самых неоднозначных представителей отечественного шоу-бизнеса. Он трижды был женат. Причем все его избранницы были значительно старше, поэтому в обществе артиста за глаза называли альфонсом и охотником за деньгами.

Однако мнение о певце сильно изменилось после его участия в телевизионное проекте "Звезды в Африке". Шаляпин раскрылся с совершенно другой стороны. К тому же большой отклик в массах находят разные вырезки из его интервью, в которых Прохор признается, что не любит работать, но приходится, ведь надо на что-то жить, а еще искренне высказывает свои точки зрения на разные темы, которые, оказывается, поддерживает много людей. В результате теперь Прохор Шаляпин один из самых любимых артистов у россиян.

В новом интервью Прохор Шаляпин рассказал о том, что совершенно не гонится за дорогими вещами: он равнодушен к драгоценностям и часам за миллионы, и у него совершенно не вызывают восторга элитные автомобили. Певец отдает предпочтение масс-маркету в одежде, может влюбиться и в уборщицу ("любовь ведь не выбирают"), давно мечтает о детях и даже купил матери квартиру в Москве.

"Очень хочу стать папой. Я уже даже имена своим детям придумал: девочку назвал бы Елизаветой или Анной, а мальчика — Иваном или Федором", - сообщил Шаляпин.

При этом он не скрывает, что готов потратиться на путешествия и недвижимость, чтобы иметь пассивный доход, но никогда не будет рекламировать онлайн-казино, ставки на спорт и бизнес инфоцыган. Шаляпин предпочитает не озвучивать сумму своих доходов ("мне неловко ее оглашать, учитывая, что статью прочитают люди из регионов, в которых, к сожалению, мало кто может похвастаться хорошими заработками"), но скромно отмечает, что на жизнь ему хватает.