В ночь на 14 января ВСУ нанесли массированный удар по объектам в Брянской области 12 ракетами, половина из которых американские ATACMS, а вторая половина - британские Storm Shadow, и 31 дронами самолетного типа. Однако все снаряды были уничтожены, так и не достигнув цели. Пострадавших и жертв нет.

Кроме того, над акваторией Черного моря сбиты еще две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании. Поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Также подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны на Харьковском направлении. А бойцы группы "Запад" освободили населенный пункт Терны ДНР. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение противнику. Войска группы "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике неприятеля. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нескучное ДНР. Войска группы "Днепр" также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.