Украинский народ остается для россиян близким, братским, связанным многовековыми узами с Россией – что бы ни утверждали помешанные на "украинстве" киевские пропагандисты. Москве небезразлично то, что происходит на Украине, заявил помощник президента России Николай Патрушев.

В интервью "Комсомольской правде" Патрушев подчеркнул, что Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории. Такие шаги даже не обсуждаются: территории, некогда управлявшиеся из Киева, вошли в состав России по итогам волеизъявления граждан. Это произошло согласно международному праву, законам Российской Федерации и законодательству этих регионов.

По словам помощника президента, важно, важно, чтобы в мире признали вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Что же касается российской линии в отношении Украины, то она остается неизменной. Москве важно, чтобы задачи СВО были решены. Патрушев предполагает, что к концу 2025 года Украина прекратит свое существование.