"Сгорели вещи": сын Преснякова и Орбакайте стал жертвой пожаров в Лос-Анджелесе

Калифорния объята пожарами. Особенно сильно пострадал Лос-Анджелес. Сгорели дома многих всемирно известных артистов. Например, без жилья осталась светская львица, богатая наследница Пэрис Хилтон. А еще, по слухам, лишился особняка солист группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко.

Отметим, что в последние годы в Лос-Анджелесе жил и сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте Никита со своей супругой Аленой Красновой. Туда артист перебрался вскоре после начала мобилизации в связи с СВО. Жилище Преснякова оказалось поблизости от пожаров, нахлынувших на город. Однако недавно он вышел на связь с фанатами, сообщив в соцсети, что в безопасности.

"Сгорели вещи. Убежали, что успели взять", - рассказал о положении Преснякова русскоязычный журналист из Лос-Анджелеса Максим Донской.

По его словам, жизнь Никиты Преснякова не такая сладкая, какой кажется со стороны. Донской рассказал "POPCAKE", что у старшего наследника Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте серьезные проблемы, и близкие оказывают ему поддержку.

"Никита остался без денег, помогают мама и бабушка. Жалко парня, не везет ему в последнее время", - сообщил он.

Отметим, что в Америке Никита Пресняков крутится как может. Он снимает клипы для артистов, записывает музыку, сам старается выступать как со своими песнями, так и исполняет хиты российских звезд. В основном Никита поет в ресторанах, барах и заказниках, однако его карьера оставляет желать лучшего.