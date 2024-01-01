Лавров объявил о готовности России обсуждать гарантии безопасности Украине

Украину использовали и сейчас используют для того, чтобы ослабить Россию в контексте ее места в системе европейской безопасности. При этом Москва готова обсуждать гарантии безопасности этой стране, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД России подчеркнул: угрозы на российских западных границах должны быть ликвидированы, как одна из главных первопричин. А это, скорее всего, возможно только в контексте более широких договоренностей, сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

Российский министр отметил, что такой интерес к разговорам о возможной встрече президентов России и США обусловлен именно российской ролью в системе европейской безопасности. Москва готова обсуждать гарантии безопасности стране, которая сейчас называется Украина – или той ее части, которая пока еще не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии. Доминирующим при этом будет евразийский контекст, приводит слова Лаврова ТАСС.