Разгром формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области, продолжается. За сутки российские войска уничтожили более 460 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 12-ти бригад ВСУ, в том числе одной танковой и одной тяжелой механизированной. Отражены три контратаки противника. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника под Суджей, а также в Сумской области Украины.

ВСУ также потеряли за сутки три танка, два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и миномет. Всего за время боевых действий на Курском направлении украинские формирования потеряли до 51900 военнослужащих.