Названы места для Крещенских купаний в Москве

18-19 января в столице пройдут традиционные Крещенские купания. Организованы 42 специализированные площадки с соблюдением всех установленных мер безопасности.
Площадки оборудованы безопасными подходами и спусками к воде, обогреваемыми раздевалками и туалетами. Рядом расположены пункты питания, парковки. В местах организации Крещенских купаний будут дежурить спасатели, а также полицейские и бригады скорой помощи.
САО: Зона отдыха "Левобережье"; Большой Головинский пруд.
СВАО: Дворцовый пруд.
ВАО: Озеро Святое; Северный Терлецкий пруд; Купель "Вернисаж в Измайлово"; Нижний Майский пруд; Озеро Белое.
ЮАО: Верхний Царицынский пруд; Пруд Бекет; Борисовские пруды.
ЮЗАО: Пруд Зеленка; Большой Воронцовский пруд; Зона отдыха "Тропарево"; Черневский пруд (верхний); Пруд № 4 на территории санатория "Узкое".
ЗАО: Река Москва, Филевская пойма; Улица Большая Филевская, дом 40, стр 1 (парк Фили); Река Москва, поселок Рублево; Мещерский пруд.
СЗАО: Ландшафтный парк "Митино"; Парк "Покровское-Стрешнево"; Парк "Северное Тушино"; Строгинская пойма; Кировская пойма; Малое Бездонное озеро; Карамышевская набережная; Улица Авиационная; Пруд за храмом Рождества Христова в Митине.
ЗелАО: Зона отдыха "Черное озеро"; Зона отдыха "Озеро Школьное".
ТиНАО: Поселение Внуковское, поселок ДСК Мичуринец; Поселение Десеновское; Поселение Кленовское; Поселение Марушкинское; Поселение Московский; Поселение Мосрентген; Поселение Роговское; Поселение Филимонковское; Поселение Щаповское; Поселение Сосенское.