Названы места для Крещенских купаний в Москве

18-19 января в столице пройдут традиционные Крещенские купания. Организованы 42 специализированные площадки с соблюдением всех установленных мер безопасности.

Площадки оборудованы безопасными подходами и спусками к воде, обогреваемыми раздевалками и туалетами. Рядом расположены пункты питания, парковки. В местах организации Крещенских купаний будут дежурить спасатели, а также полицейские и бригады скорой помощи.