Прифронтовой склад ВСУ с противотанковыми минами уничтожило ударными беспилотниками подразделение разведки Южного военного округа. Склад был обнаружен в районе Дзержинска (Торецк) и Новгородского (бывший Нью-Йорк) в ДНР.

Как сообщил РИА Новости командир спецподразделения с позывным "Шмель", 13 января расчет беспилотников выявил между Торецком и Нью-Йорком замаскированный склад ВСУ. Здесь противник хранил большое количество противотанковых мин ТМ-62.

Российский военный рассказал, что операторы ударных беспилотников с ювелирной точностью нанесли удар по цели, полностью ее уничтожив. Более того, в результате детонации большого количества хранившегося на складе боекомплекта были ликвидированы расположенные рядом объекты противника и укрывшийся в них личный состав, передает РИА Новости.