США готовы требовать от Киева признания потери территорий

США могли бы прекратить помощь Украине, если Киев не согласится признать потерю какого-то процента территорий в конфликте с Россией. Хотя Вашингтон и не хочет этого делать, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как сказал Салливан в интервью газете New York Times, в Вашингтоне не думают, что США должны предложить Украине просто сдаться. По словам помощника американского президента, это будет "ненадлежащее использование американского влияния".

Условия возможного мирного соглашения назвал ранее президент России. Владимир Путин подчеркнул, что Москва прекратит огонь после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.