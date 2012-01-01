Опубликованы кадры испытания новейшего гигантского российского судна

Очередной этап испытаний нового атомного ледокола "Якутия" завершила Объединенная судостроительная компания. Кадры экспертной оценки ледокола проекта 22220 опубликованы в Telegram-канале ОСК.

Гигантское судно минимальным водоизмещением более 26 тысяч тонн показано идущим по воде с зажженными огнями. Также в объектив попали навигационные системы ледокола и работа экипажа. В госкорпорации пояснили, что во время испытаний проверяются мореходные качества судна: его плавучесть, остойчивость, управляемость и маневренность.

Проект 22220 реализуется с 2012 года. За это время построен головной атомоход "Арктика" а также ледоколы "Сибирь" и "Урал". Суда уже вошли в состав атомного ледокольного флота России. В ноябре 2024 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге был спущен на воду атомный ледокол "Чукотка".