"Абсурдная" идея: что говорят о заморозке банковских счетов россиян

Заморозка банковских счетов у населения невозможна, поскольку это может подорвать основы банковской системы и финансовую стабильность страны. Об этом ТВЦ рассказал доцент Финансового университета при российском правительстве Петр Щербаченко.

По словам эксперта, заморозка счетов сейчас воспринимается как "абсурдная" идея. Он отметил, что сейчас хорошее время накапливать средства, использовав инструмент депозита. При этом закрывая вклады до срока, вкладчики могут столкнуться с потерей накопленных процентов.

Ранее москвичам дали рекомендации по борьбе с мошенниками. Жителям столицы советуют соблюдать бдительность при общении по телефону и в интернете, а также подключить сервисы по противодействию мошенничеству от мобильного оператора.