Команда избранного президента США Дональда Трампа одержима идеей силы. Многие единомышленники американского лидера пересматривают свой подход к урегулированию украинского кризиса, пишет британская газета FInancial Times.

По данным издания, Трамп отказался от прежней идеи – остановить конфликт на Украине за 24 часа. Авторы материала не исключают, что лидер намеренно отказался от предвыборного обещания, рассчитывая усилить позиции Киева перед переговорами с Москвой.

В Верховной раде ранее заявили, что у Дональда Трампа нет союзников на Украине. Депутаты подчеркивали, что новой администрации Штатов понадобится тотальная зачистка элит в Киеве. При этом премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила уверенность в том, что Трамп продолжит оказывать Украине военную помощь.