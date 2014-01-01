Путин провел совещание по развитию Крыма и Севастополя. Главное

Крым и Севастополь за время с момента воссоединения с Россией добились впечатляющих успехов по многим направлениям. Прежде всего, это касается качества жизни, социальной сферы и базовых отраслей экономики. Сегодня об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития этих двух субъектов Федерации.

В центре внимания на совещании - успехи, проблемы и задачи регионов, которые для страны имеют стратегическое значение. Крым и Севастополь воссоединились с Россией почти 11 лет назад. Такими темпами эти территории не развивались никогда.

"Прежде всего, это касается качества жизни, развития социальной сферы, базовых отраслей экономики. Так, за десять лет – с 2014 по 2023 год – кратно выросли объёмы валового регионального продукта. В Крыму – в 3,7 раза, а в Севастополе – в 8,7 раза. Важно и то, что существенно увеличились собственные доходы региональных бюджетов. В сравнении с 2014 годом в Республике Крым – в пять раз, а в Севастополе – в 4,5 раза. Эффективно работает механизм свободной экономической зоны", - отметил Путин.

Крым и Севастополь развиваются по чётко спланированной госпрограмме. На её реализацию с 2015-го до 2027-го потратят полтора миллиарда рублей. Колоссальные средства вложены в восстановление инфраструктуры регионов. Построены современные инженерные сети. Новые полигоны для рекультивации отходов. Очистные сооружения для сточных вод. Наконец, жители могут быть спокойны за стабильное водоснабжение: модернизированы системы подачи воды, создаются новые водохранилища. Важным показателем эволюции территорий всегда является уровень развития культурной сферы. И Крыму, и Севастополю есть, чем гордиться.

"Ярким примером такой работы является уникальный музей-заповедник, историко-археологический парк "Херсонес Таврический". Ещё один духовный и просветительский центр Крыма – Соборная мечеть в Симферополе, строительство которой также завершено. Кроме того, в Севастополе возводится музейный и театрально-образовательный комплекс", - сказал Путин.

На прямую связь с президентом из новой Академии балета и хореографии выходит губернатор Севастополя. Это часть огромного культурного кластера. Где, помимо образовательного комплекса, будут музей, а также театр оперы и балета. Строится он в центре города - на мысе Хрустальном. В проект инвестируют почти 70 млрд рублей. Для учеников академии созданы комфортные условия. Приезжают туда учиться и из Крыма, Белгорода, из Краснодарского края, и даже из Москвы.

Индекс промпроизводства Севастополя за прошлый год составил 117%. Растут доходы региона: с 8 млрд в 14 году до 36,6 млрд рублей в 24-м. В городе построены десятки школ, детских садов, новый кадетский корпус, спортивные объекты, больницы. Парки и скверы освещены и модернизированы. Скоро появится современная парусная школа. Насколько улучшились условия жизни говорит то, что население региона за 10 лет почти удвоилось. О том, каких результатов за этот период времени достигли в Крыму, президенту доложил Сергей Аксёнов:

"Было вложено за 10 лет два триллиона рублей в экономику Крыма. Около 505 объектов построено за эти 11 лет в рамках национальной целевой программы. Создано 95 тысяч рабочих мест за эти годы. Практически по всем отраслям с 2014 года достигнут кратный рост".

В Крыму отремонтировали 900 и построили больше 300 новых больниц и поликлиник. Полностью ликвидированы очереди в детских садах. После сильнейшего прошлогоднего шторма, который разрушил почти 80% укреплений, сейчас восстанавливают зоны вдоль побережья. Отличные показатели в сельском хозяйстве. Рост и в туристической сфере. И, конечно, отдельного внимания заслуживает развитие дорожной сети.

"С прошлого года мы последний участок от Краснодара до Крымского моста завершили. Теперь в Крым и в Севастополь можно приехать на машине без единого светофора по дороге первой категории. Хоть из Казани, хоть из Москвы. Продолжаем поставленную вами задачу по увеличению съездов с трассы "Таврида" к черноморскому побережью. Частью Азовского автодорожного кольца должна стать дорога от Симферополя до Джанкоя", - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Особая тема совещания - ликвидация последствий разлива мазута на черноморском побережье. "Жду здесь активных действий от созданной правительственной комиссии – знаю, что сегодня она тоже работает. И в целом прошу правительство активно взаимодействовать здесь с регионами", - сказал Путин.