Мишустин обсудил с премьером Вьетнама торговлю, энергетику и цифровые технологии

Ханой — важный партнёр Москвы в Юго-Восточной Азии. Об этом заявил российский глава кабмина Михаил Мишустин на переговорах со своим коллегой - премьером Вьетнама Фам Минь Тином.

Михаил Мишустин находится во Вьетнаме с двухдневным официальным визитом. Российский председатель правительства возложил венки к Мемориалу павшим героям и к Мавзолею Хо Ши Мина.

А на встрече в президентском дворце премьеры обсудили торговлю. В прошлом году товарооборот между странами увеличился на 24%. В планах - к 2030 году нарастить его до 15 миллиардов долларов. Обсудили энергетику и цифровые технологии. Договорились в ближайшее время увеличить число авиарейсов между странами. По итогам стороны подписали ряд документов.

После глава российского кабмина также пообщался с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. Поблагодарил за теплый прием и пригласил его в Москву на празднование 80-летия Великой Победы.