Госдума в I чтении приняла законопроект о продлении программы маткапитала

Госдума провела сегодня первое пленарное заседание весенней сессии. Депутаты утвердили программу законопроектной работы на предстоящие полгода.
И уже на сегодняшнем заседании нижняя палата в первом чтении приняла 8 законопроектов, в том числе - о продлении программы маткапитала. Еще один законопроект, который депутаты намерены рассмотреть в первоочередном порядке, касается статуса военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области - они будут приравнены их к участникам специальной военной операции.
"Как только законопроект поступит в Государственную Думу, надеюсь, что вы поддержите, мы его незамедлительно рассмотрим и сделаем все для того, чтобы этот вопрос был решен. Достижение целей специальной военной операции, поставленных президентом, для нас жизненно необходимы. И хочу еще раз подчеркнуть, уважаемые коллеги, только через решение задач специальной военной операции может быть будущее у нашей страны", - отметил Вячеслав Володин, председатель Госдумы.