Госдума в I чтении приняла законопроект о продлении программы маткапитала

Госдума провела сегодня первое пленарное заседание весенней сессии. Депутаты утвердили программу законопроектной работы на предстоящие полгода.

И уже на сегодняшнем заседании нижняя палата в первом чтении приняла 8 законопроектов, в том числе - о продлении программы маткапитала. Еще один законопроект, который депутаты намерены рассмотреть в первоочередном порядке, касается статуса военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области - они будут приравнены их к участникам специальной военной операции.