Режим ЧС ввели власти из-за пожара на предприятии в Энгельсе

Власти Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Причина - пожар на промышленном предприятии в Энгельсе, который вспыхнул после атаки беспилотников. О решении, принятом на заседании оперативного штаба, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Пожар на двух предприятиях в Саратове и Энгельсе начался во вторник в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. На объекте в Саратове открытое горение было оперативно ликвидировано.

Как написал в Telegram Бусаргин, ситуацию на месте возгорания в Энгельсе обсудили со специалистами. Эксперты предпринимают все необходимые меры. Губернатор пояснил: режим ЧС межмуниципального уровня необходим для оперативного взаимодействия служб и консолидации всех сил и средств.