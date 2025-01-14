Пляжи Сиднея закрыли из-за атаки загадочных шаров

Девять пляжей в Сиднее, включая известный Мэнли-Бич, закрыты для купания. В разгар летнего курортного сезона на берег выбросило белые и серые шары. Большинство образцов были размером с мраморный шарик, а некоторые крупнее.

Океанские пляжи Сиднея, знаменитые золотистым песком и чистой водой, привлекают туристов со всего мира. Австралийский Совет северных пляжей заявил, что работает над ликвидацией проблемы. Любителям пляжного отдыха рекомендовано избегать пляжей Мэнли, Лонг-Риф, Квинсклифф, Фрешуотер и Норт-Наррабин до дальнейшего уведомления, передает CNN. Также пловцам советуют держаться подальше от шаров, пока продолжаются работы по очистке. Власти вместе с государственным агентством по охране окружающей среды собирают образцы для анализа.

Несколько пляжей, включая знаменитый Бонди к востоку от центра Сиднея, уже закрывались в октябре прошлого год. Тогда на берегах появились тысячи черных шариков. Расследование показало, что шарики образованы из жирных кислот, химических веществ, аналогичных тем, которые содержатся в косметике и чистящих средствах, а также волос, пищевых отходов и других материалов, которые встречаются в сточных водах.