Российская армия продолжает наносить удары по украинским тылам. Минувшей ночью сигналы воздушной тревоги звучали в 11 регионах. Сообщения о взрывах приходят из Киевской области, Сум и Харькова.

В зоне спецоперации наши подразделения освободили населенные пункты Терны и Нескучное и успешно продвигаются по территории ДНР. Наступление идет и на других участках фронта.

Расчеты Д-30 группировки "Запад" уничтожили американскую боевую машину пехоты Bradley, а также замаскированные опорники и живую силу неонацистов. Натовскую технику поразили одним выстрелом из 122-миллиметровой пушки. Снаряд попал в башню БМП, что привело к детонации боекомплекта. Корректировку проводили с помощью беспилотника. Мощные и надежные гаубицы Д-30 круглосуточно поддерживают действия штурмовых подразделений, уничтожая любые цели на расстоянии свыше 15 километров.

На красноармейском направлении расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" группировки "Центр" сорвал ротацию украинских подразделений. Обнаружив скопление неприятеля, бойцы выдвинулись на позицию и прямым попаданием уничтожили вражескую пехоту и бронетехнику. Управляемые ракеты, выпущенные из комплекса с полуавтоматической системой наведения, поражают цели на расстоянии до двух километров.