Стало известно о новых подвигах российских бойцов

Представлены новые герои СВО.

Рядовой Даниил Гаврилов с помощью беспилотника обнаружил местоположение замаскированных бронемашин, пулеметного расчета и личного состава ВСУ и передал координаты командованию. По врагу тут же отработали наши артиллеристы, неприятель был разгромлен.

Олег Жильцов, старший стрелок отряда БАРС-16, прикрывал группу связистов, которые восстанавливали линию вблизи передовой. Используя средства РЭБ, Олег прицельным огнем уничтожил четыре вражеских беспилотника, сохранив жизни наших бойцов.