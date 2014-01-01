Путин заявил об успехах Крыма и Севастополя с момента воссоединения с Россией

Крым и Севастополь добились впечатляющих успехов по многим направлениям за время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией. Это отметил президент России Владимир Путин, открывая совещание по социально-экономическому развитию этого российского региона.

Путин подчеркнул, что Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны. За десять лет в разы выросли объемы регионального ВВП, росли темпы инвестирования. Ожидается дальнейший рост собственных доходов региона.

По словам российского лидера, туристическая инфраструктура качественно обновляется. Более 20 миллионов человек посетили Крым с 2014 года, около двух миллионов туристов – Севастополь. Эффективно работает режим свободной экономической зоны на Крымском полуострове. Путин потребовал сохранять темпы развития, передает РИА Новости.