Политолог Камкин: Трамп перекраивает весь мир

Как будут строиться отношения европейских стран и США после того, как Джо Байдена сменит Дональд Трамп? Сможет ли новый глава Белого дома навязать союзникам по НАТО свою точку зрения на разрешение украинского конфликта? И чем объяснить разлад в Берлине, где канцлер Шольц стал высказываться более миролюбиво, а министр обороны Писториус, наоборот, демонстрирует воинственность?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин.

"Трамп перекраивает весь мир. Гренландия, Панамский канал. По сути, это полный отход от Ялтинской системы, от Вестфальской системы, когда есть национальное государство как высшая ценность геополитического мира. Принцип Трампа - право сильного в мировой политике. Он заявляет: "Дайте мне Гренландию, Панамский канал, Канаду". И европейцы готовы. Датское руководство уже говорит: "Ну хорошо. Наверное, придется отдать", - отметил эксперт.

Полный комментарий Александра Камкина смотрите в видео.