Зеленский провел переговоры с главой минобороны Германии

Владимир Зеленский встретился с Борисом Писториусом. Министр обороны Германии прибыл 14 января с визитом на Украину.

О переговорах в Киеве сообщил в своем Telegram-канале сам украинский лидер. Зеленский поблагодарил Германию "за ее непоколебимую поддержку".

Писториус обсудил с Зеленским развитие противовоздушной обороны Украины. Также речь шла об инвестициях в украинскую оборонную промышленность, об обучении и поддержке украинских солдат, написал президент Украины. Германский министр ранее проинформировал о передаче Киеву первой из запланированных пятидесяти четырех самоходной артиллерийской установки RCH 155.