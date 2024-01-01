Россельхознадзор запретил поставки свиней из стран ЕС

Россельхознадзор присоединился к ограничениям, введенным Белоруссией в отношении поставок животноводческой продукции из Германии. Запрет вступит в силу 15 января 2025 года. Ведомство предупредило участников внешнеэкономической деятельности, что поставки племенных свиней из всех стран ЕС в Россию невозможны. Причина – вспышка ящура в ФРГ.

Власти Германии 9 января официально уведомили Всемирную организацию здоровья животных о первой с 1988 года вспышке ящура в стране. В Берлине заявили, что это могло произойти из-за деградации ветеринарного надзора на внешних границах. Там напомнили, что очаги ящура регистрировались в Турции в 2024 году. Кроме того, эта страна - перевалочный пункт для доставки грузов на территорию Украины из неблагополучных по ящуру стран - Сирии или Судана.

В сообщении российского ведомства указано, что Россельхознадзор готов с 20 января ввести более широкие ограничения, чтобы избежать распространения опасного заболевания в России. Возможен, в том числе, запрет на транзит животноводческой продукции в третьи страны.