В США назвали участников инаугурации Трампа

В США назвали имена предпринимателей, приглашенных на инаугурацию президента США Дональда Трампа. Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на официальное лицо, участвующее в планировании мероприятия, в их числе основатель Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск.

Также в списке приглашенных, по данным источника, основатель запрещенной в России экстремистской компании Meta* Марк Цукерберг. Посетит инаугурацию и основатель онлайн-ритейлера Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января. Он станет 47-м президентом Соединенных Штатов, вернувшись в Белый дом после четырех лет правления Джо Байдена. Как сообщается, предпринимателям выделят видные места на платформе вместе с другими известными гостями.

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*Признана в России экстремистской организацией и запрещена