Покушение на депутата в Саратове готовилось спецслужбами Украины

Покушение на депутата Саратовской областной думы и Героя России Александра Янкловича готовилось за рубежом и курировалось спецслужбами Украины. Об этом во вторник, 14 января, заявил сам депутат в видеообращении.

Он отметил, что подготовка к покушению велась "очень тщательно", за его передвижениями долгое время следили. В качестве орудия были выбраны перцовый баллончик и молоток.

Ранее в СК сообщили, что в Саратове был задержан 16-летний подросток по подозрению в покушении на убийство депутата. Следователи установили, что подросток до этого вступил в сговор с неустановленными лицами. Когда он приехал домой к депутату, выяснилось, что его не было дома.