Власти Львова эксгумируют и перезахоронят более 200 могил советских воинов в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". Об этом, во вторник, 14 января, сообщило украинское издание zaxid.net.

Всего планируется перенести 200 одиночных могил, четыре братские могилы и две могилы Героев СССР, один из которых — разведчик Николай Кузнецов.

С 2000 года родственники знаменитого разведчика неоднократно обращались к властям Львова с просьбой передать его останки в Россию. Могила Кузнецова регулярно становилась объектом вандализма со стороны националистов.