Президента Южной Кореи арестовали

В Южной Корее впервые в истории страны арестован отстраненный, но все еще действующий президент Юн Сок Ёль. Сотрудникам Минюста и полиции пришлось пойти на штурм резиденции.

Служба безопасности отказалась пропускать следователей и выстроила заграждения. Живым щитом вокруг здания встали и сторонники главы государства. К операции привлекли около двухсот сотрудников полиции - они проникли на территорию и вступили в противостояние с охраной.

Как уже заявил сам президент, чтобы избежать кровопролития, он принял решение добровольно сдаться и явиться на допрос в прокуратуру. Юн Сок Ёль подчеркнул, что по-прежнему считает незаконным расследование в отношении себя. Объединенная следственная группа обвиняет главу государства в попытке организации мятежа и злоупотреблении властью из-за введенного им 3 декабря военного положения.