В Якутию пришли морозы, Сахалин замело

В Якутию пришли морозы, аномальные даже для этого региона.

Ночью в отдельных районах республики столбики термометров опустились до минус 52, что на 7 градусов ниже климатической нормы. В столице региона Якутске относительно тепло - всего-то минус 45. Тем не менее занятия у школьников отменили.

Сахалин оказался во власти нового снежного циклона. Основной удар стихии пришелся на западную и юго-западную часть острова. Снегу намело уже по первые этажи, и некоторые жители вернулись к прошлогодним зимним забавам - нырянию в сугроб прямо из окна квартиры.