Пора-пора-порадуемся: композитор Максим Дунаевский отмечает 80-летие

Трудно поверить, что Максиму Дунаевскому - 80. Никакого секрета молодости, смеется композитор, наоборот, сплошные нарушения: ни диет, ни режима. Творческий процесс порой затягивается до самого утра.

Он продолжает писать музыку, преподает в консерватории, руководит Московской областной филармонией, проводит фестивали. А еще дважды в неделю играет в теннис.

"Это энергия, вот и все. Которая к нам откуда-то идет. Можно назвать это Богом, космосом или какими-то другими явлениями, но она откуда-то в нас идет, и у каждого она своя, и у нее срок свой", - говорит композитор.

Его жизнью всегда была музыка. Сын знаменитого Исаака Дунаевского, ученик Кабалевского, Эшпая, Хренникова и Шнитке, еще студентом он начал сотрудничать со студией Марка Розовского при МГУ. С тех пор не расстается с театром. И сегодня сочиняет музыку к спектаклям и мюзиклам, которые идут на сценах по всей России. В 2025-м в одном только Петербурге – три премьеры.

"Мне кажется, это самое перспективное сегодня направление. Современный музыкальный театр, который играет мюзиклы, оперы, лайт-оперы, рок-оперы и так далее - вот этот музыкальный пласт. Я думаю, что он сегодня очень народный. А я земной человек, и знак у меня земной – Козерог. Я не люблю витать где-то в облаках, я люблю видеть людские улыбки и глаза, когда им это все нравится", - признается Дунаевский.

А людям его песни нравились всегда – на них выросли уже несколько поколений. Он написал музыку более чем к 60 фильмам и мультфильмам, которые становились всенародно любимыми и сразу же разлетались на музыкальные цитаты - "Летучий корабль", "Карнавал", "Ах водевиль, водевиль…", "Д'Артаньян и Три мушкетера".

Максим Дунаевский вспоминает: когда писал "Пора-пора-порадуемся", сразу знал, что это будет хит. Как оказалось, на все времена. А вот о том, какое количество сердец захватит "Ветер перемен" из фильма "Мэри Поппинс, до свидания!", композитор даже не догадывался. А сейчас признаётся - это и его любимая песня.

Его песни исполняли Николай Караченцов и Михаил Боярский, Жанна Рождественская и Дмитрий Харатьян. И сегодня эстрадные артисты вновь обращаются к творчеству композитора.

"Это жизнь песни, ее по-новому перепевают, новую аранжировку делают, новое исполнение, это очень здорово, с одной стороны, а с другой стороны - это плохо, значит, новых песен мало, они все время старые берут", - отмечает юбиляр.

Максим Дунаевский всегда работал и продолжает работать для людей. Для них – и новые мюзиклы, и огромное количество концертов Московской областной филармонии. И залы – полные.