Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Овны
Ваша главная планета Марс не в ладах с Солнцем, поэтому день преподнесет не очень приятные сюрпризы. Избегайте риска, конфликтов и физических нагрузок.
Тельцы
Не подходящий день для покупки или ремонта автомобиля, компьютера, а также поездок по городу. Важные переговоры звезды также советуют перенести на потом.
Близнецы
Денежные дела сегодня под большим вопросом. В целом до конца февраля вам лучше поберечь то, что есть, чем гнаться за новыми финансовыми целями.
Раки
Ретро Марсу в вашем знаке и так несладко, а сегодня против него еще и ополчилось Солнце. Будьте осторожны, берегите себя, свою самооценку и нервную систему.
Львы
Вами управляет Солнце, а у него сегодня неудачный день. Поберегите и вы себя: сделайте паузу в делах, будьте внимательны на работе, отложите принятие решений.
Девы
Вам лучше отказаться от публичных выступлений и собеседований, это неблагоприятный день. Займитесь более тщательно подготовкой, проработайте все детали.
Весы
Вас могут посетить грандиозные планы о том, как заработать денег или стать известным блогером. Увы, эти идеи от лукавого, сосредоточьтесь на простых делах.
Скорпионы
В учебе, путешествиях, юридических делах могут возникнуть неожиданные препятствия. Бороться с ними будет сложно, легче отложить на более подходящее время.
Стрельцы
Не делайте резких движений в финансовой сфере ни сегодня, ни в ближайшие дни. Ваш кошелек могут опустошить поломки или другие форс-мажорные события.
Козероги
Берегите мир в своем доме и в отношениях с любимым человеком. Сегодня тот самый день, когда конфликт очень легко начать, но сложно будет закончить.
Водолеи
Планеты напоминают о важности беречь здоровье. Одевайтесь по погоде, принимайте витамины и помните, что до вашего дня рождения рукой подать!
Рыбы
Постарайтесь не попадаться на глаза начальству или тем, кому вы что-то пообещали, но не сделали. Если таковых нет, сегодня вы будете в числе самых счастливых знаков зодиака.