Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Овны

Ваша главная планета Марс не в ладах с Солнцем, поэтому день преподнесет не очень приятные сюрпризы. Избегайте риска, конфликтов и физических нагрузок.

Тельцы

Не подходящий день для покупки или ремонта автомобиля, компьютера, а также поездок по городу. Важные переговоры звезды также советуют перенести на потом.

Близнецы

Денежные дела сегодня под большим вопросом. В целом до конца февраля вам лучше поберечь то, что есть, чем гнаться за новыми финансовыми целями.

Раки

Ретро Марсу в вашем знаке и так несладко, а сегодня против него еще и ополчилось Солнце. Будьте осторожны, берегите себя, свою самооценку и нервную систему.

Львы

Вами управляет Солнце, а у него сегодня неудачный день. Поберегите и вы себя: сделайте паузу в делах, будьте внимательны на работе, отложите принятие решений.

Девы

Вам лучше отказаться от публичных выступлений и собеседований, это неблагоприятный день. Займитесь более тщательно подготовкой, проработайте все детали.

Весы

Вас могут посетить грандиозные планы о том, как заработать денег или стать известным блогером. Увы, эти идеи от лукавого, сосредоточьтесь на простых делах.

Скорпионы

В учебе, путешествиях, юридических делах могут возникнуть неожиданные препятствия. Бороться с ними будет сложно, легче отложить на более подходящее время.

Стрельцы

Не делайте резких движений в финансовой сфере ни сегодня, ни в ближайшие дни. Ваш кошелек могут опустошить поломки или другие форс-мажорные события.

Козероги

Берегите мир в своем доме и в отношениях с любимым человеком. Сегодня тот самый день, когда конфликт очень легко начать, но сложно будет закончить.

Водолеи

Планеты напоминают о важности беречь здоровье. Одевайтесь по погоде, принимайте витамины и помните, что до вашего дня рождения рукой подать!

Рыбы

Постарайтесь не попадаться на глаза начальству или тем, кому вы что-то пообещали, но не сделали. Если таковых нет, сегодня вы будете в числе самых счастливых знаков зодиака.