Кейт Миддлтон сняли в онкологическом центре

Кейт Миддлтон впервые вышла в свет в 2025 году. Принцесса Уэльская больницу Royal Marsden в Лондоне, где сама недавно проходила курс химиотерапии. Кэтрин поблагодарила врачей и пообщалась с пациентами. А еще она объявила, что вместе с принцем Уильямом стала патроном специализированного онкологического отделения больницы

Для выхода в свет Кейт выбрала удлиненное клетчатое пальто по фигуре, бордовую водолазку и красную юбку миди. Волосы она распустила. Примечательно, что Миддлтон появилась на публике без своего легендарного помолвочного кольца, зато надела другое - новое, с сапфирами и бриллиантами. Разумеется, посещение принцессы онкологического центра заставило и саму Кейт высказаться об онкологии, с которой она боролась ровно год назад. Она объявила, что находится в ремиссии.

"Все, кто сталкивался с диагнозом "рак", знают, что требуется время, чтобы привыкнуть к новой нормальной жизни. Тем не менее я с нетерпением жду предстоящего насыщенного года. Я искренне благодарю всех, кто был вместе со мной и Уильямом, пока мы проходили через все это. Спасибо всем за вашу постоянную поддержку", - написала Кэтрин в официальном аккаунте в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Напомним, в марте прошлого года спустя недели самых безумных слухов, муссирующихся вокруг нее, Кейт Миддлтон записала видеообращение, в котором сообщила, что борется с раком. Она не стала уточнять, какой конкретно у нее вид онкологии, однако дала понять, что не намерена сдаваться. После этого Кэтрин на несколько месяцев пропала из вида. Однако уже осенью она объявила о том, что ситуация наладилась.